二季度哈国工业企业产能负荷率提升

哈通社/努尔苏丹/8月13日 -- 哈萨克斯坦央行数据显示，2021年第二季度哈国工业企业生产能力提升。

央行消息称，行业监测结果证明，随着工业企业产能和产量的增加、商业资产和营运资金的快速流动，以及汇率的负面影响减少，哈国实体经济活动正在逐步复苏。

统计显示，2021年第二季度哈萨克斯坦企业产能负荷率达到53.5%，较上一季度增长1.4%。产能负荷率的提升带来了企业产量的大幅增长，扩散指数也从40.5增长到53.8。

与此同时，实体经济部门对成品的需求指标从51.1略微下降至50.2。该需求指标的下降主要出现在制造业（从52.1下降至51.3）、服务业（从50.1下降至49.1）、采掘业（从52.6下降至51.8）以及加工业（从52.5下降至51.1）。

2021年二季度，经济领域全行业企业产成品价格涨幅指标由59.2提高至61.5。在加工业和采掘业方面，扩散指数分别增长至65.3和61.8。预计今年第三季度原材料价格涨幅将会放缓。

17.5%的企业在2021年二季度向银行申请了贷款，其中95.4%的企业提交的贷款申请获得了批准。在贷款目的方面，84.6%的企业是出于营运融资目的（购买原材料、产品和设备等）。

根据 2021 年二季度的一项调查，34.1% 的企业表示哈萨克斯坦目前的经济状况是开展业务的主要障碍（一季度此类企业占比为 33.9%）。 其他主要障碍包括市场竞争（28.9%）、寻找买家（22.8%）、税负水平（22.4%）、缺乏合格专家（18.1%）、应收账款偿还困难（12.2%）以及融资渠道（11.9%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】