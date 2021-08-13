哈通社/努尔苏丹/8月13日—哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫出席上合组织成员国能源部长第一次会议。

会议以在线形式召开，由塔吉克斯坦主持。印度、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴基斯坦和乌兹别克斯坦的能源部门负责人出席了会议。

诺海耶夫在讲话中向与会者就哈萨克斯坦在底土利用、石油、天然气和可再生能源领域的主要成就，以及为改善石油和天然气领域所采取的管理措施等进行了介绍。

部长指出，政府正在开展用于核算原油和天然气凝析油的信息系统相关工作。今年，生产哈萨克斯坦石油总产量60%的各企业将被引进该系统。

为实现向低碳经济转型的目标，去年，哈萨克斯坦将可再生能源占全国能源生产总量中的比重提高到了3%。此外，过去五年内，可再生能源设施的装机容量增加了约7倍，从2015年的240兆瓦增加到了2020年的1634.7兆瓦。

最后，诺海耶夫提议继续开展上合组织能源俱乐部的工作，进一步深化成员国在能源领域的合作。据悉，上合能源俱乐部上一次会议于2016年召开。

«在上合组织平台上开展合作，无疑将有助于我们各国的经济发展，以及在能源领域实施合作项目。是时候联手恢复世界经济发展步伐了。»他说。

【编译：达娜】