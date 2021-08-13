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    21:32, 13 八月份 2021 | GMT +6

    日本单日确诊新冠病例首超两万人

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    哈通社/努尔苏丹/8月13日--据共同社报道，日本13日确诊新冠病例首次超过两万人，刷新最高纪录。首都圈东京为5773人、神奈川2281人、埼玉1696人，均创新高。大阪新增1561人。全国重症患者也较昨日增加74人，达到最多的1478人（截至12日）。12日新增18889人，刚刚刷新纪录。由于连日创新高，第五波疫情不见平息征兆，医疗一线已陷入危机状态。

    国内13日确诊病例为20365人，死亡总计25人，包括东京7人、千叶6人等。

    进入8月以来，东京的病例数跃升至5000人上下，之后以首都圈为首，各地病例增长趋势蔓延。病床使用率持续上升，无法住院的人骤增，目前东京有两万多人在家疗养。

    据厚生劳动省称，日均新增病例（周平均）从6月30日至7月6日的约1620人升至最近一周的14000多人，增至近10倍。

    全国的重症患者包括使用呼吸机、人工心肺装置«ECMO»的人，以及进入重症监护室（ICU）的人。尤其是四五十岁年龄段患者增长较多。

    向厚劳省提供防疫建议的专家组织11日分析称，医疗一线和保健所的情况«接近灾害时局面»。

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