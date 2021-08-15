巴基斯坦总统授予哈萨克斯坦外交官“巴基斯坦之星”荣誉勋章

哈通社/努尔苏丹/8月15日—巴基斯坦驻哈萨克斯坦大使馆14日在首都努尔苏丹市举办授勋仪式。

巴基斯坦驻哈大使萨贾德·艾哈迈德·西哈尔代表巴基斯坦总统，向哈萨克斯坦外交官巴赫特别克·沙巴尔巴耶夫颁授«巴基斯坦之星»勋章（Sitara-i-Pakistan）。

巴基斯坦大使在讲话中感谢沙巴尔巴耶夫对加强哈巴两国关系作出的重大贡献。

沙巴尔巴耶夫自1994年起担任过哈萨克斯坦驻巴基斯坦大使馆随员、三秘、哈萨克斯坦驻卡拉奇领馆一秘、顾问等职务，并于2006年6月起开始担任哈萨克斯坦驻巴大使职务，直至2018年因已到退休年龄，经时任总统纳扎尔巴耶夫的批准被解除大使职务。

值得一提的是，巴基斯坦国家荣誉勋章共包含四个级别，分别是«巴基斯坦最高公民奖章»（The Nishan-i-Pakistan）、«巴基斯坦新月勋章»（Hilal-i-Pakistan）、«巴基斯坦之星勋章»（Sitara-i-Pakistan），以及巴基斯坦奖章（Tamgha-i-Imtiaz）。巴基斯坦国家荣誉勋章设立于1957年，由总统颁发，授予巴基斯坦公民和外国公民，用以表彰他们在巴基斯坦国防安全、国家利益、世界和平、文化及其它重大公共事业领域的卓越功绩。

【编译：达娜】