自动化跨境贸易结算系统将于年底启动

哈通社/努尔苏丹/8月16日 -- 哈萨克斯坦贸易和一体化部发布消息称，由哈政府开发的自动化跨境贸易结算一体化系统（ATTIS）计划于2021年底全面启动，可为«一带一路»倡议框架内的所有外贸企业提供全方位信息服务。该系统将以«单一窗口»形式运行，为外贸企业提供从合同签订到贸易结算的一站式服务。





消息称，自动化跨境贸易结算系统本质上是一个统一的信息平台，能够对«阿斯塔纳1号»信息系统（ASTANA-1）、国际航空货运数据服务系统（eFreight）、哈铁货运公司信息系统，以及国际道路运输联盟（IRU）信息系统等现有信息系统进行整合，减少相关交易合作方信息搜索次数，在单一平台内完成全部交易流程，从而节省外贸企业向国家机关提供所需信息的时间和资源成本。

据悉，自动化跨境贸易结算系统主要同哈铁公司和国际航空货运数据服务公司（eFreight）的信息系统开展技术协调对接，并与阿塔梅肯国家企业家协会达成协议，为会员企业提供系统访问权限。目前，系统内已有19家注册用户。自动化跨境贸易结算系统计划于2021年年底之前全面启动，届时可通过系统平台开展中哈跨境贸易。