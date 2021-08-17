哈通社/努尔苏丹/8月17日 -- 哈萨克斯坦汽车制造业稳步发展。

尽管面临疫情影响，位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车厂正自信的朝着目标迈进，并计划在年底前生产6万辆汽车。

数据显示，1-7月，该汽车厂生产了2.86万多辆汽车，比去年同期增长146.9%。该汽车厂目前生产以下品牌的品牌汽车包括：江淮、雪佛兰、起亚、雷诺、拉达、UAZ、SAZ、MAN。

今年7月16日，该工厂推出了新的LADA汽车生产线，生产车间将生产LADA汽车全线系列车型：Niva Travel、Niva 4x4、Vesta、X-RAY、Largus和Granta。

同时，雷诺汽车 今年在萨热阿尔卡汽车工厂投产了一条生产线，并开始投产该品牌的Arkana和Kaptur车型。

消息称，已有3000多辆国产汽车出口到俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和白俄罗斯。

哈萨克斯坦汽车工业协会（AKAB）称，哈萨克斯坦人更乐于选择本国汽车厂的产品。

在萨热阿尔卡汽车厂生产的各个品牌汽车当中，销量排名第一的仍然是雪佛兰品牌汽车（超过1.7万辆），最受欢迎的车型还有Cobalt和Nexia，以及起亚和拉达汽车。

【编译：木合塔尔·木拉提】



