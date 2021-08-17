托卡耶夫总统出席韩国向其民族英雄洪范图将军授予最高荣誉勋章仪式

哈通社/努尔苏丹/8月17日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席韩国民族英雄洪范图的追授仪式。

托卡耶夫在发表的讲话中表示，追授仪式具有特殊的历史意义，哈萨克人民和韩国人民都明白独立的意义。 洪范图是为韩国解放而奋斗的伟大人物，是真正的英雄和爱国者。这位将军在哈萨克土地上度过了他生命的最后几年，但他的祖国并没有忘记他的英雄事迹，哈萨克斯坦人民也很清楚这一点，克孜勒奥尔达州为纪念这位英雄建立了纪念馆。 2018 年是英雄诞辰的150 周年，哈萨克斯坦民族和睦大会就此召开了特别研讨会。哈萨克人民将铭记这位将军，他的纪念馆也将由国家机构管理。

托卡耶夫总统指出，包括葛本武、蔡登学和金文山在内的许多韩国人曾经被迫移民到哈萨克斯坦。

«曾经被迫移民的韩国人受到哈萨克斯坦人民的庇护。他们在哈萨克斯坦长大，成为了真正的哈萨克斯坦人。哈萨克斯坦为每个民族保持其语言和文化创造了所有条件，韩国侨民也从中受益。哈萨克斯坦有一个韩国人协会，还有韩国文化中心和韩国剧院，也有韩文报纸。我们的韩国兄弟在许多领域都取得了成功，为国家经济的发展做出了重大贡献。居住在哈萨克斯坦的韩国人正在积极推动两国关系的发展，相信两国关系将本着友谊精神继续发展。»总统说。

随后，托卡耶夫总统向韩国总统文在寅移交了韩国民族英雄洪范图坟墓的土壤。

韩国总统文在寅对托卡耶夫表示了感谢，并表示为民族英雄授予代表韩国最高荣誉的大韩民国章。

根据哈萨克斯坦与韩国政府之间的协议，韩国政府特别代表团15日访问哈萨克斯坦，当天在哈韩两国代表的共同见证下于克孜勒奥尔达举行了韩国民族英雄洪范图的遗体告别追悼仪式，仪式后哈萨克斯坦士兵将洪范图将军遗体正式移交归还韩方。

【编译：阿依波塔】