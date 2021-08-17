托卡耶夫总统与韩国总统文在寅举行首脑会谈

哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 正在对韩国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，17日在位于首尔的韩国总统府——青瓦台，与韩国总统文在寅举行了会谈。

总统府新闻局消息，会谈期间，两国总统就进一步加深哈萨克-韩国战略合作伙伴关系的前景进行了全面深入的讨论。双方着重关注了经贸、投资和人文领域的合作。

此外，两国总统还针对共同关心的国际和地区热点议题交换了意见，并讨论了在国际组织当中的相互合作问题。

托卡耶夫总统在会晤中，感谢文在寅总统对他此次访问韩国期间的热情接待。

总统指出，2019年文在寅访问哈萨克斯坦期间，双方在努尔苏丹市举行的建设性会晤对哈韩两国各领域合作的发展起到了巨大和重要的推动。

托卡耶夫总统强调，韩国是哈萨克斯坦在东亚地区最重要的战略合作伙伴。

托卡耶夫总统指出，韩国目前在哈直接投资超过60亿美元，且仍在持续增加当中。哈萨克斯坦和韩国合资企业总数已经超过了550多家，其中包括三星、现代、乐透、浦项钢铁等知名大型企业。

«哈萨克斯坦和韩国已经建立了一个非常有效的对话平台，两国之间的政府间委员会和商业协会一直在开展富有成效的工作。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统感谢韩国政府在新冠疫情期间对哈萨克斯坦开展的一系列人道主义援助，并向韩方介绍了哈萨克斯坦自主研发的新冠疫苗QazVac相关信息。

托卡耶夫总统还表示，韩国在高新技术和医疗卫生领域的先进发展经验一直令哈萨克斯坦感兴趣。

韩国总统文在寅则在讲话中强调，托卡耶夫总统是新冠全球大流行爆发以来首位访问韩国的国家领导人，在哈萨克斯坦独立30周年和韩国独立76周年前夕，能够迎接高规格的贵客访韩，令他感到非常高兴且意义重大。

文在寅还就托卡耶夫总统积极推动韩国民族英雄、抗日名将洪范图将军等人的遗体回归历史祖国安葬的事宜，表示了诚挚的感谢。

韩国总统指出，哈萨克斯坦多年来始终在地区和国际进程中发挥着非常重要的作用。

他强调指出，独立后的哈萨克斯坦通过在外交政策上建立开放和密切的联系，成为了中亚发展最快的国家之一。通过亚洲相互协作与信任措施会议，哈萨克斯坦积极领导各种多边合作机制，并成功担任世界贸易组织部长级会议的联合主席。

文在寅表示，哈萨克斯坦是韩国在中亚地区的首个贸易和投资伙伴，两国在友好合作的基础上实现了30年的长久邦交。

«即使在大流行期间，哈萨克斯坦和韩国也保持了各个层面的紧密联系。 哈萨克斯坦是韩国‘新北方政策’国家战略中非常重要的合作伙伴。 我相信我们合作的潜力还不止于此。»文在寅说。

文在寅还表示，韩国人民对哈萨克斯坦有着特殊的感情，作为欧亚大陆中心国家的哈萨克斯坦在丝绸之路时代就与韩国有着人文往来。前苏联时期被驱逐到当地的韩国移民，受到哈萨克人民平等善待的历史，也永远不会被韩国人民忘记。

在此次会晤期间，在两国总统的共同见证下，哈萨克斯坦与韩国签署了以下协议：

1. 哈萨克斯坦共和国和大韩民国联合声明（口头协议）；

2.哈萨克斯坦共和国文化和体育部与大韩民国行政安全部间档案管理领域谅解备忘录；

3.哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部与大韩民国韩国贸易工业和能源间相互谅解备忘录；

4.哈萨克斯坦生态地质和自然资源部与大韩民国环境部间水资源管理领域相互谅解备忘录；

5.哈萨克斯坦共和国克孜勒奥尔达州政府与大韩民国国家报勋处间相互谅解备忘录；

6.哈萨克斯坦共和国萨姆鲁克-卡泽纳国家基金与大韩民国国际贸易协会（KITA）间合作备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】