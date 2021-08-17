托卡耶夫总统：我们将继续加强与韩国的伙伴关系

哈通社/努尔苏丹/8月17日--据总统府新闻局消息，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对韩国进行的国事访问框架下，与韩国总统文在寅举行会谈后，两国元首共同召开了新闻发布会。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对韩国总统文在演的邀请和热情接待表示了感谢，并表示特别重视此次国事访问。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和韩国虽然相距遥远，但两国人民有着相似的命运。 韩国是哈萨克斯坦在东亚的战略伙伴之一，两国间的多方面合作正在迅速发展。 «今天，我们在相互信任和支持的基础上举行了会谈，以将这种关系提升到新的水平，并确定了新的合作领域。»

国家元首指出，上世纪的历史事件拉近了两国人民的距离。数以万计的韩国人在哈萨克土地上避难，哈萨克斯坦成为了他们的第二故乡。正如大家所知，韩国民族英雄洪范图葬于哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州。«根据文在寅总统的要求和我的决定，将军的遗骸已回归其祖国，这一事件是两国相互信任的鲜明体现。曾经被驱逐到哈萨克斯坦的韩国人后代已超过 10万人，他们为加强两国之间的友好关系做出了重大贡献»。

总统在新闻发布会上指出，两国元首在会谈期间讨论了国际和地区热点议题，并签署了几项重要协议。

他说：«哈萨克斯坦高度重视全面发展与韩国的互惠互利伙伴关系，也希望两国之间的合作以更快的速度发展。今天签署的关于扩大战略伙伴关系的联合声明也证明了这一点，相信这份文件能够扩大哈韩合作范围，将我们的关系提升到新的水平。双边关系的核心是经贸合作，韩国是一个拥有高科技和创新产业的强国。哈萨克斯坦是一个经济增长稳定、投资环境良好的国家。韩国已经是哈萨克斯坦在亚洲的第二大贸易伙伴，同时也是哈萨克斯坦的十大主要投资国之一。»

托卡耶夫总统指出，过去15年，韩国对哈萨克斯坦经济的投资超过60亿美元。三星、现代和乐天集团属于哈萨克斯坦最大的投资者。

«去年，两国间的贸易额达到59亿美元，计划进一步提高贸易额。今天，我们就在大流行后时期增加和多样化非原料型商品贸易往来，以及促进‘微风’新经济合作项目达成了共识。这将为新的投资和高科技进入我国创造有利条件。»他说。

总统表示，正在考虑在各个领域联合实施大型项目的可能性。重工业与工程、采矿与勘探、替代能源等行业的合作前景广阔。«哈萨克斯坦对创新产业的需求很高，其中我们特别关注通信、农业、医药和制药行业的项目。这是本着战略精神发展我们伙伴关系的另一种途径。明年将是哈萨克斯坦与韩国建交的30周年。在这方面，我们指出了加强文化和人道主义联系，以及举办具体活动的重要性。”

【编译：阿依波塔】