哈通社/努尔苏丹/8月17日--托卡耶夫总统对韩国进行的国事访问框架下，巴伊铁​列克国有控股公司，哈萨克斯坦住房公司与韩国住房担保公司签署了三方谅解备忘录。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正在对韩国进行国事访问。哈方代表团成员包括巴伊铁​列克国有控股公司«达穆»商业发展基金会和哈萨克斯坦住房公司领导人。访问框架下，两国主要企业领导人举行了会晤。

巴伊铁​列克国有控股公司执行总裁阿依达尔•阿热普罕诺夫与哈萨克斯坦住房公司的合作伙伴韩国住房担保公司 (KHUG) ，以及«达穆»商业发展基金会合作伙伴韩国中小企业、初创公司代理(KOSME) 领导层举行了双边会谈。

巴伊铁​列克国有控股公司，哈萨克斯坦住房公司与韩国住房担保公司（KHUG）签署了三方谅解备忘录。各方表示愿意在住房建设股权投资保障体系的发展方面开展合作，并支持落实共同倡议。

阿热普罕诺夫表示，韩国住房保险公司在该领域拥有多年经验，这很重要。 2018年，当时的住房建设保障基金首次与韩国住房担保公司签署备忘录，统一房屋建筑运营商现在正在延续该合作模式。

此外，«达穆»商业发展基金会也与韩国中小企业、初创公司代理(KOSME)签署了谅解备忘录。

该文件是去年终止的 2016 年合作协议的延续。 在此期间，已采取多项措施研究支持中小企业的最佳做法，并在«达穆»基金的工作中引入了韩国在该领域的有效机制。

根据早前报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对韩国进行的国事访问从在青瓦台举行的隆重欢迎仪式开始。

访问框架下，托卡耶夫总统出席韩国向其民族英雄洪范图将军授予最高荣誉勋章仪式。

17日在位于首尔的韩国总统府——青瓦台，与韩国总统文在寅举行了会谈。会谈期间，两国总统就进一步加深哈萨克-韩国战略合作伙伴关系的前景进行了全面深入的讨论。双方着重关注了经贸、投资和人文领域的合作。此外，两国总统还针对共同关心的国际和地区热点议题交换了意见，并讨论了在国际组织当中的相互合作问题。

【编译：阿依波塔】