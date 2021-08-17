哈萨克斯坦总统会见韩国大型企业领导层

哈通社/首尔/8月17日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特17日在首尔与韩国大型企业领导层举行了会面。

哈韩商务圆桌会议后，托卡耶夫总统与韩国三星电子和斗山重工领导层举行了双边会谈。

在与三星电子领导层进行会面时，托卡耶夫总统表示，三星电子在数字创新领域处于世界领先地位，并谈到了通过数字化和创新实现技术发展问题。

总统表示，«智慧城市»是有前景的合作领域之一，并称哈萨克斯坦有兴趣引入交通管理、道路事故预防、远程数据传输等技术。

在与斗山重工领导层举行会面时，托卡耶夫总统感谢其为哈萨克斯坦经济发展做出的贡献。

总统指出，阿特劳州成功建造了一座装机容量为310兆瓦的燃气轮机发电厂。众所周知，韩国特别注重绿色能源发展，推出了氢能城市计划，在3个城市开展试点项目。今天，哈萨克斯坦也特别关注替代能源的开发，计划在2030年实现30%的替代能源份额。

此外，考虑到该企业在能源项目方面的经验和资质，托卡耶夫总统邀请韩方在哈萨克斯坦热电中心的现代化改造和卡拉巴坦综合体的扩建方面进行合作。



韩国企业代表表示愿意就替代能源领域的联合项目开展工作。

【编译：达娜】