阿富汗在哈留学生向教科部求助

哈通社/努尔苏丹/8月18日 – 在哈萨克斯坦留学的阿富汗学子希望教育和科学部能够为他们暂时留在哈国提供帮助，以待阿富汗局势恢复稳定。

阿富汗学生法齐尔·巴希格7年前来到阿拉木图留学，目前仍在继续深造当中。随着塔利班组织（注：在哈萨克斯坦被列为恐怖组织）控制了该国的绝大多数地区，并占据了首都喀布尔，法齐尔·巴希格对回国感到恐惧。

法齐尔·巴希格表示，他在阿富汗的家人目前生活在恐惧当中。实际上，整个国家几乎都处于恐慌状态，而他的签证也快要到期了。

«如果我现在回去，可能就没办法再回哈国继续学业了。»他说。

为此 ，包括法齐尔·巴希格在内的数名阿富汗留学生日前向哈萨克斯坦教育和科学部提交了一封求助信，希望教科部能够提供援助，以允许他们在阿富汗局势恢复平稳之前，暂时能够合法的留在哈萨克斯坦境内。

据了解，包括法齐尔·巴希格在内，共有103名阿富汗留学生在哈萨克斯坦各个大学求学。其中大多数人在此前已经因为假期回到了阿富汗。

哈萨克斯坦教育和科学部国际关系司司长拉扎特·阿德洛娃表示，教科部和各大学正在为这些留学生准备相关的文件，以帮助他们办理签证及入学学习。

【编译：木合塔尔·木拉提】