塔什干举行国际研讨会 讨论中亚和南亚合作前景问题

哈通社/塔什干/8月18日—《中亚和南亚相互作用：先决条件、前景、地缘战略意义》国际研讨会日前在塔什干举行。哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫出席会议。

阿斯哈尔·沙克洛夫在讲话中表示，有必要加强中亚和南亚之间的经贸和投资合作，同时特别强调了中亚地区的巨大潜力。他指出，如今，总人口超过7500万的中亚地区生产总值超3000亿美元，外贸交易额超1450亿美元。

他称，在«一带一路»、跨里海国际运输走廊、欧亚经济联盟等大型项目框架内形成了欧亚中心交通一体化。今年8月6日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在中亚国家领导人磋商会议上谈到了该问题。总统表示，中亚交通的发展将令区域各国GDP实现15%的增长，称其为巨大的储备。

副议长还提到了中亚地区安全问题，特别是阿富汗的当前局势，并呼吁在此问题上积极利用有效的谈判平台。

会议还讨论了区域间合作的可持续发展问题。会议指出，加强地区各国之间的政治、外交、经贸、文化和人道主义合作，在该领域建立有效机制具有重要意义。

与会者还讨论了健康和生物安全问题。在此方面，会议提到哈萨克斯坦提出的有关建立国际生物安全机构的倡议，并称这将有助于预防未来生物威胁，并加强在危险疾病方面的信息交流。

【编译：达娜】