总统指示外交部为阿富汗哈萨克族侨胞回归历史祖国提供支援

哈通社/努尔苏丹/8月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前对外交部做出指示，要求外交部针对阿富汗当地局势，为生活在当地的哈萨克族侨胞提供必要的援助。

外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫18日在接受媒体采访时表示，托卡耶夫总统对近期阿富汗国籍哈萨克族侨胞的求援信息表达了关注，并指示外交部采取妥善措施，保障在阿哈萨克族同胞的安全，并在必要时尽可能的为这些同胞回归历史祖国提供援助。

阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫强调称，阿富汗籍哈萨克同胞有关的问题一直受到外交部的高度关注。

«根据我们所掌握的信息，阿富汗境内共生活着15个左右的哈萨克族家庭。具体而言，共有200多哈萨克人。部分媒体发布了未经核实的消息，说阿富汗境内有上千哈萨克族人生活，这些信息是不符合事实的。我们希望媒体能够更加认真的核实信息真实性，避免发布会引发无必要的喧哗的新闻。我们正在开展必要的工作，并与在阿富汗的哈萨克族同胞保持着定期的联络。» 阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫说。

外交部发言人同时还指出，随着阿富汗当地局势的日趋紧张，哈萨克斯坦驻阿富汗大使馆收到了许多自称为哈萨克人的人员提交的申请文件。

«但大多数都无法证明自己是哈萨克人，其中很多人不仅不会说哈萨克语，也无法提供关于先辈移居阿富汗的历史经历，甚至对自己的氏族-部落谱系和亲族关系一无所知。» 阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫。

他表示，哈萨克斯坦驻外机构会严格的审核所有外籍哈萨克族人提交的、旨在回归历史祖国的申请文件，而这项工作会需要花费一些时间。

值得一提的是，哈萨克斯坦日前从阿富汗撤回了42人，其中包括25名普通公民（15名成年人和10名儿童），其余均为使馆工作人员。

【编译：木合塔尔·木拉提】