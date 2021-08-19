阿拉木图跻身全球最低生活成本城市之列

哈通社/努尔苏丹/8月19日 -- 根据英国《经济学人》杂志发布的2021年全球城市生活成本排名，阿拉木图在全球133个主要城市中排名第129位。以纽约城市生活成本作为基准指标（100%），阿拉木图的城市生活成本仅为33%。

城市生活成本排名综合比较了全球133个城市的近140项商品和服务价格指标，包括食品、酒精饮料、公共事业、烟草、服装、个人卫生用品、房屋租赁、运动健身、娱乐、交通等。法国巴黎、瑞士苏黎世和中国香港在榜单中位列前三。全球生活成本最低的城市依次为叙利亚大马士革、乌兹别克斯坦塔什干和赞比亚卢萨卡。

如果与哈萨克斯坦全国平均水平相比，阿拉木图则成为一个«相当昂贵»的城市。由19种重要社会民生食品构成的哈居民«菜篮子»当中，阿拉木图有12种食品价格高于全国平均水平，其中8种食品价格高于全国平均水平10%以上。价格差距最大的是一级小麦（高出29.7%）和一级鸡蛋（高出38.4%）。

阿拉木图居民公共事业价格也大大高于全国平均水平。例如，垃圾清运收费标准是全国平均水平的2倍；热水供应和房屋维修费是全国平均水平的1.5倍；供电价格比全国平均水平贵25%左右；只有冷水供应和水处理价格低于全国平均水平。此外，阿拉木图居民幼儿园服务、美发、照相、私人医生门诊等费用均明显高于全国平均水平。但阿拉木图多数医药用品价格低于全国平均水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】