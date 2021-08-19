外交部：哈萨克斯坦暂未考虑接收阿富汗难民

哈通社/努尔苏丹/8月19日 – 哈萨克斯坦外交部针对«哈萨克斯坦是否有可能会接收阿富汗难民»这一传言进行了解释说明。

外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫18日接收采访时表示，日前在Whats App等社交媒体中广泛传播的 «将有阿富汗难民抵达阿拉木图或奇姆肯特»的流言属于不实消息。

«我们呼吁公民们关注官方媒体的报道，相关的消息可通过外交部和地方政府机构的信息发布渠道进行了解。»他说。

根据外交部发言人的说法，哈萨克斯坦政府目前并未考虑接收阿富汗难民的问题。

«即便要讨论有关阿富汗难民相关的问题，也将由在阿富汗的联合国工作人员负责，而且是在向哈萨克斯坦政府提出正式请求的情况下。» 阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示外交部采取妥善措施，保障在阿哈萨克族侨胞的安全，并在必要时尽可能的为这些同胞回归历史祖国提供援助。

哈萨克斯坦18日从阿富汗撤回了42人，其中包括25名普通公民（15名成年人和10名儿童），其余均为使馆工作人员。此外还协助撤离了部分外国公民。

【编译：木合塔尔·木拉提】