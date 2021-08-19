哈通社/努尔苏丹/8月19日 -- 哈萨克斯坦将制定各地区投资吸引力评级。

据哈萨克斯坦战略规划与改革署消息，在俄罗斯联邦政府主席（总理）米哈伊尔·米舒斯京对哈萨克斯坦进行的访问框架下，哈萨克斯坦战略规划与改革署、俄罗斯战略倡议署和阿斯塔纳国际金融中心管理局以及国家技术举措平台一起，签署了旨在改善投资环境、制度环境、数字和技术、商业和公共行政人员能力建设，合作实施推动区域发展、环境保护和适应气候变化的项目和倡议（«绿色经济»）方面的合作协议。

协议由战略规划与改革署署长海拉特·克里姆别托夫、战略倡议署署长斯维特拉娜·楚普舍娃、阿斯塔纳国际金融中心管理局董事会主席叶尔努尔·茹斯姆汗别托夫以及国家技术举措平台首席执行官迪米特里·佩斯科夫共同签署。





为落实协议的各项条文，拟成立一个由协议各方代表组成的联合战略倡议办公室，目标是创建和扩展联合开发项目。

在协议框架下，将通过借鉴战略倡议署制定俄罗斯联邦各地区引资吸引力评级的经验，制定哈萨克斯坦各地区投资吸引力评级。

«评级制度的建立将有助于激励管理部门不断进行变革。希望我们的经验能够对同行们有所帮助。我们愿意在这一方向上共同努力。»俄罗斯战略倡议署署长斯维特拉娜·楚普舍娃说。

哈萨克斯坦战略规划与改革署署长海拉特·克里姆别托夫则别是，这份协议的签署为哈俄两国共同开发和推动旨在改善公民生活的项目和倡议的绝佳机会。两国在教育、科技、投资环境、旅游和生态发展等方面的联合倡议的成功实施，将有助于该地区的整体发展。

阿斯塔纳国际金融中心管理局将负责通报哈萨克斯坦共和国境内的投资机会和对外国投资者的国家支持政策，以及由阿斯塔纳国际金融中心提供的产品和服务等合作方向的信息。

国家技术举措平台将负责协助设计教育、无人驾驶、环境监测、医学等领域的联合项目，以及提供大数据专家的培训和高级培训项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】