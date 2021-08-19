东哈州州长会见白俄罗斯驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/8月19日—白俄罗斯驻哈萨克斯坦大使帕维尔·尤蒂平日前前往东哈州进行工作访问。

值得一提的是，这是白俄罗斯大使尤蒂平首次访问东哈州。访问期间，大使还回见了塞梅市市长巴赫特詹·拜阿赫梅托夫，参观了阿拜国家历史文化博物馆保护区，并与当地的白俄罗斯侨民进行了会面。

访问框架内，大使与东哈州副州长叶尔詹·努尔巴耶夫就双边合作的广泛问题交换了意见。

大使表示，双方在农业领域，特别就拖拉机和联合收割机的生产领域达成了有效协议。双方讨论了拖拉机零件生产的相关问题。

副州长表示，该州是葵花籽和牛奶的最大产地，也是第二大肉类产地。因此，双方在实施联合项目方面拥有巨大潜力。

大使表示，目前正在就有关为明斯克汽车厂应急部门的再装备提供现代消防设备方面与哈萨克斯坦开展积极合作。在此方面，该公司制定了一份商业提案，以评估在东哈州使用消防设备的可能性。

此外，双方还就木工、旅游等领域的合作进行了讨论。双方就制定东哈州、莫吉廖夫州和布雷斯特州之间的合作路线图达成了共识。

根据会谈结果，双方重申，将进一步发展密切的合作关系，实施有效的联合项目。

【编译:达娜】