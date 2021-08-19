托卡耶夫总统：哈萨克斯坦是欧盟在中亚的主要贸易伙伴

哈通社/努尔苏丹/8月19日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日会见到访的欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉。

托卡耶夫总统首先就特希·哈卡拉当选为欧盟中亚问题特别代表表示了祝贺，并祝愿其工作顺利。

特希·哈卡拉向托卡耶夫总统转达了欧洲理事会主席夏尔·米歇尔的问候。 问候中，夏尔·米歇尔邀请哈萨克斯坦总统在今年年底前访问布鲁塞尔。

国家总统对哈萨克斯坦与欧盟的战略互动给予了积极评价。于 2020 年 3 月生效的《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》为双边关系的发展注入了新动力。

总统说： «我们高度评价与欧盟之间的贸易、经济和投资关系。 哈萨克斯坦是欧盟在中亚的主要贸易伙伴。根据2020年的结果，双边贸易额达到约240亿美元。»

双方指出，在后疫情时代，将优先考虑可再生能源、高科技、基础设施和医疗卫生领域的合作。

在讨论国际议程时，双方对阿富汗局势问题给予了高度关注。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对阿富汗军事和政治局势变化带来的挑战表示了担忧。 总统表示，周边中亚国家都感受到了阿富汗局势变化的影响。

在这方面，双方就阿富汗全境局势实现稳定、公共秩序的恢复、尊重人权和自由，以及将人员从喀布尔国际机场顺利撤离等问题交换了意见。

鉴于该问题对中亚国家与欧盟关系的重要性，双方表示将就该问题保持联系。

特希·哈卡拉对将由哈萨克斯坦在日内瓦主持召开的世界贸易组织部长级会议表示了支持。

此外，双方就在土库曼斯坦举行的中亚国家领导人磋商会的成果等中亚国家的合作和前景问题交换了意见。

【编译：阿依波塔】