泰国发起新冠轻症患者“居家隔离治疗计划”

哈通社/努尔苏丹/8月19日--据中新社报道，为缓解医院系统面临的巨大压力，泰国政府7月初发起新冠轻症患者«居家隔离治疗计划»。«这个计划能让轻症患者快速及时获得治疗和药物。»曼谷兰荫塔健康诊所医学部门负责人披亚蓬在接受记者采访时说。

泰国自今年4月初暴发第三波新冠疫情以来，严峻的疫情形势导致医疗系统濒临崩溃。7月初，泰国政府宣布允许轻症感染者居家隔离，同时批准民众自行购买检测试剂盒在家中检测。据统计，截至8月中，仅曼谷就有近10万确诊患者因病床紧缺而不得不在家隔离。此次由泰国卫生部国家健康保障办公室和曼谷市政府联合发起的«居家隔离治疗计划»主要针对轻症或无症状感染者，由医护人员定期通过视频或电话沟通确认患者状况，确保他们能够安全无忧地在家隔离并治疗。

国家健康保障办公室与曼谷私人诊所和药店进行合作，为患者提供医疗保健和药物直送到家服务。披亚蓬所在的诊所7月12日开始加入«居家隔离治疗计划»，目前为近300名在家隔离的患者服务。他说：«我们的医生小组共有8人，基本都是在远程医疗方面有专长的医生。根据诊所的能力，我们还可以接收更多患者。»

除了为患者提供温度计、指尖脉搏血氧仪、药物和一日三餐之外，兰荫塔健康诊所每天还为他们提供至少一次视频诊断服务。«定期视频通话不仅可以了解患者的身心状况，还可以确保他们得到适当的医疗照顾，医护人员也可以为患者提供适当的建议。»披亚蓬说。

«居家隔离治疗计划»对患者免费提供，为减轻诊所的负担，国家健康保障办公室为诊所报销部分诊疗费用，并向诊所提供相关药物和检测试剂盒。

除诊所之外，曼谷地区目前已有约2000家药店加入这一计划，他们为居家隔离的轻症患者和高危人群提供药物、检测试剂盒和健康咨询。泰国药房理事会主席吉拉蓬本月12日在曼谷表示，该理事会已动员各药店给予配合，免费为包括居家隔离患者在内的民众分发检测试剂盒。而对在家隔离的新冠密接者，药店工作人员可对其情况进行评估并提供隔离期间的一些建议。

志愿者组织也积极加入了«居家隔离治疗计划»，为有需求的民众提供帮助。今年4月成立于曼谷的«韧性»组织创始人波塔楠17日在一场线上研讨会上表示，希望能够与专业的物流公司合作，进一步提高医药上门的效率。

泰国国家健康保障办公室秘书长乍德认为，这个以家庭与社区为主要实施对象的«居家隔离治疗计划»旨在将家庭和社区转变成为配备必要医疗设备、药物、食品和医生的虚拟医院，最大程度缓解医院系统所面临的巨大压力。他同时也表示：«由于新冠疫情的情况不断变化，我们也必须进一步加快工作效率。»