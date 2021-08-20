哈萨克斯坦人每年为了喝啤酒会花掉多少钱

哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 在包括58个国家在内的«全球啤酒价格排行榜»上，哈萨克斯坦位居第35位。

根据统计分析网站energyprom.kz提供的数据，每一个哈萨克斯坦人平均每年在啤酒上消费的支出达到了129 852坚戈（约合305美元）。

专门从事金融和市场研究的美国杂志《Expansivity》的一项调查显示，卡塔尔全球啤酒价格最贵的国家。在卡塔尔， 一瓶容积为 0.33 升的啤酒的平均价格为 11.26 美元。 而最便宜的啤酒在南非，该国啤酒的平均价格为 1.68 美元。

在欧亚经济联盟国家以及独联体国家当中，俄罗斯的啤酒价格要远高于哈萨克斯坦。因此俄罗斯在排行榜上的位置也很高：第11位。白俄罗斯的啤酒价格也要略高于哈萨克斯坦，该国位居排行榜第31位。

阿塞拜疆（排名38位）、亚美尼亚（40位）和乌克兰（57位）的啤酒价格在后苏联空间国家当中比较便宜。

人均啤酒消费量最高的国家是捷克，每年每一个捷克人会喝掉 154.6 升啤酒。

而在喝啤酒上人均开销最高的国家是德国。每年每一名德国人，会为了喝啤酒而划掉1907.78美元。

至于哈萨克斯坦人，相比而言在啤酒消费上属于中游水平。每年哈国人均啤酒消耗量为29.3升，人均开销则是305.23美元。

在俄罗斯，这个数字要高得多——人均 87.4 升，俄罗斯人平均每年在啤酒上花费 1345.8 美元。

2021年上半年，全国啤酒产量3.587亿升，同比增长6.6%。其中94%的啤酒生产集中在国内四个地区：阿拉木图市（生产啤酒1.643亿升，同比增长7.8%）、阿拉木图州（8570 万升，+10.7%）、卡拉干达州（51 60 万升，+ 8.3%）和库斯塔奈州（3410 万升，+1.8%）。

哈萨克斯坦在2020年全年的啤酒产量为6.925亿升，比2019年增长4.3%。

统计显示，2021年1~5月哈国本地啤酒厂供应了全国市场92.6%的啤酒消费需求（3.022亿升，+8.5%），进口啤酒则占市场需求的7.4%。进口量较去年同期下降了0.7%。

啤酒价格在2021年7月份环比上涨了1%，与去年同期相比增幅达到了6.6%。其中北哈州啤酒价格上涨幅度最大，达到了12.8%，涨幅最低的是克孜勒奥尔达州。

【编译：木合塔尔·木拉提】