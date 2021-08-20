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    13:40, 20 八月份 2021 | GMT +6

    研究发现新冠疫情期间出生的儿童认知能力较低

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    哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 根据美国的一项新研究，与之前出生的孩子相比，在新冠疫情期间出生的孩子的语言、运动和整体认知能力显着降低。

    该研究将这种下降归因于缺乏足够的刺激。COVID-19 危机导致企业、学校、托儿所和操场关闭，父母努力应对平衡家庭和工作生活的压力。

    布朗大学的主要研究作者和儿科（研究）副教授肖恩·德奥尼 告诉卫报，与外部世界的有限互动，加上在家中缺乏刺激，阻碍了关键的童年早期的认知发展。这项尚未经过同行评审的研究包括来自罗德岛州的 672 名儿童的一般认知评分，其中 188 名出生于 2020 年 7 月之后，308 名出生于 2019 年 1 月之前。

    参与研究的大多数儿童都是白人。所有人都是足月出生的，没有人有任何已知的发育障碍。虽然在过去十年中，三个月至三岁儿童的标准化测试的平均智商得分约为 100，但在大流行期间出生的儿童的智商得分暴跌至 78。

    此外，社会经济背景较低的人的得分尤其低。由于研究中的儿童属于美国相对富裕的地区，研究人员担心，在经济较弱的地区和国家，结果可能更糟。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    医疗卫生 科研 黄金储备
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