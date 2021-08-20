欧盟中亚问题特别代表：哈萨克斯坦与欧盟关系处于高水平状态

哈通社/努尔苏丹/8月20日—哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德20日会见欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉。

特希·哈卡拉与哈外长举行的会谈之后接受的采访中表示，此前作为外交官访问过哈萨克斯坦，但这是作为特别代表对哈萨克斯坦进行的首次正式访问。为期两天访问框架下，昨天会见了哈萨克斯坦总统和参议院副议长。

她表示，还将与政府工作人员、记者，以及欧盟外交使团代表举行会谈。

特希·哈卡拉表示，哈萨克斯坦与欧盟之间的关系非常活跃，并谈到了已经签署的加强伙伴关系与合作协定。

她说：“新冠肺炎疫情影响是当前的主要障碍，但也在采取适当措施。另外，双边建立了良好对话机制，可以自由公开讨论任何话题。 ”

欧盟中亚问题特别代表还谈到了阿富汗局势。

“目前正在从阿富汗撤离我们的工作人员，可以说这会是一个漫长的过程，现在对形势做出明确的评估还为时过早。欧盟希望国际人道主义法和人权法得到维护，阿富汗的国际承诺得到履行。 在这方面，确保局势稳定并做出政治决定非常重要。 ” 她说。

根据早前报道，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫19日会见到访的欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉。

【编译：阿依波塔】