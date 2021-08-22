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    17:47, 22 八月份 2021 | GMT +6

    托卡耶夫总统参观玛雷文食品天山有限公司

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    哈通社/努尔苏丹/8月22日 – 正在阿拉木图州进行视察的托卡耶夫总统，22日参观了位于当地的玛雷文食品天山有限公司（ Mareven Food Tian-Shan LLP）。

    期间，总统对该企业的发展现状和预期前景等进行了了解。

    根据该公司负责人的介绍，企业生产车间占地面积4.5公顷，共投资300坚戈。车间内装备了自日本、瑞士和德国进口的最新设备，主要生产即食方便食品。年产量达8.5万吨。

    目前该公司每年生产的产品中有70%用于出口国外市场。

    公司现有员工670人，其中95%为工厂所在地居民。

    参观结束后，托卡耶夫总统听取了阿拉木图州州长阿曼德克·巴塔洛夫关于当地投资项目落实情况和社会经济发展情况的汇报。

    据州长介绍，阿拉木图州目前吸引外来投资3120亿坚戈，新增工作岗位4万多个。今年全州共落实总价值1120亿坚戈的65个投资项目。

    巴塔洛夫还表示，有赖于托卡耶夫总统去年对德国进行的访问，德国Baumann公司已经在当地投资启动了可年生产3万吨羊肉产品的«Zhetysu Koy»项目。

    托卡耶夫总统对阿拉木图州正在实施的投资项目作出了高度评价，并指示当地政府落实相关政策，确保各项目如期完成。


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统下达的任务 阿拉木图州 总统 黄金储备
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