欧亚经济联盟研究限制部分商品出口

哈通社/努尔苏丹/8月23日--据欧亚经济委员会发布消息，20日在吉尔吉斯斯坦乔蓬阿塔召开的欧亚政府间理事会会议要求欧亚经济联盟成员国政府研究对部分商品出口采取统一的关税或非关税调节措施，包括小麦、混合麦、大麦、玉米、葵花籽、葵花油及其分离品，未来可能对上述商品征收出口关税，或者采取关税配额、禁止出口等非关税调节措施。

除农产品外，欧亚经济联盟计划采取统一出口调节措施的商品清单还包括黑色金属废料和废金属、薪材及部分木材、废纸等。联盟成员国在制定相关国家政策时，应综合考虑本国实际和所承担的国际义务。

欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫表示，欧亚经济联盟成员国政府协调采取出口调节措施，有助于稳定联盟统一市场，提升国家政策效能，预防可能出现的规避行为。

2021年4月召开的欧亚政府间理事会会议要求联盟成员国就采取的单边非关税出口调节措施，以及征收出口关税等问题举行磋商，以便在国家层面作出协商一致的决定。目前，欧亚经济联盟仅对荞麦实行统一的出口调节政策。2021年6月，欧亚经济委员会执委会批准对向联盟境外出口的荞麦实行配额管理。其中，亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔斯坦斯坦和俄罗斯出口配额为零；哈萨克斯坦荞麦出口配额为4200吨，有效期至2021年8月31日。

【编译：达娜】