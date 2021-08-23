欧亚经济联盟成立数字化转型工作组

哈通社/努尔苏丹/8月23日--据欧亚经济委员会发布消息，20日在吉尔吉斯斯坦乔蓬阿塔召开的欧亚政府间理事会会议决定成立数字化转型高级别工作组，主要目的是制定《欧亚经济联盟数据流通协定》。

欧亚经济委员会内部市场、信息化和信息通信技术委员（部长级）瓦尔达尼扬表示，成立数字化转型工作组，对于制定欧亚经济联盟统一的数字化转型解决方案和实施办法十分必要。其主要任务一是起草《数据流通协定》，尽快制定联盟统一的数据交换原则。二是制定和落实欧亚经济联盟数字议程和数字化转型优先方向，涉及各经济门类和商品、服务、资本、劳动力市场，以及数字基础设施发展等。工作组将由瓦尔达尼扬牵头，成员包括联盟各成员国负责经济数字化转型规划制定与实施的部门负责人或其副手。工作组下设由联盟成员国政府部门和实业界代表组成的专家小组。工作组成立后的首要任务是制定《欧亚经济联盟数据流通一般原则和规则的协定》草案。

据悉，瓦尔达尼扬在出席2021«数字阿拉木图»国际论坛期间，首次提出关于建立数字化转型高级别工作组的倡议。与会的联盟成员国主管部门代表对此表示支持，并希望在联盟内部开展数据交换领域的合作。

【编译：达娜】