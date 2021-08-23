哈萨克斯坦将与卡塔尔领先企业扩大投资合作

哈通社/努尔苏丹/8月23日--哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫率领的哈萨克斯坦代表团对卡塔尔进行了工作访问。

访问框架下，政府第一副总理与卡塔尔外交大臣谢赫•穆罕默德•本•阿卜杜拉赫曼•阿勒塔尼、市政与环境大臣阿卜杜拉·本·阿卜杜拉齐兹·本·图尔基·阿勒-苏巴耶、卡塔尔工商会第一副主席穆罕默德·本·塔瓦尔·阿勒-卡瓦里、卡塔尔航空公司首席执行官阿克巴尔·阿勒-贝克，以及卡塔尔投资局和哈萨德食品公司（Hassad Food）领导人举行了会谈。

由两国工商界人士共同参与的哈卡商务会议讨论了两国经贸和经济合作的优先方向。

第一副总理斯马伊洛夫表示双边经贸投资合作潜力巨大，并指出私营部门积极参与深化和扩大两国合作关系的重要性。

会议框架下，哈萨克斯坦国有公司负责人向卡塔尔商界代表介绍了哈萨克斯坦为外国投资者创造的经济机会。

哈萨克斯坦代表成员包括哈萨克斯坦外交部、农业部、国家经济部、文化和体育部副部长和

«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金、哈萨克投资、哈萨克旅游、巴伊铁列克等国有公司领导人，以及BI建筑公司等大型企业领导人。

【编译：阿依波塔】