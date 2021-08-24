中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:52, 24 八月份 2021 | GMT +6

    台风“奥麦斯”致韩国多地出现强降雨

    None
    None
    哈通社/首尔/8月24日 —— 据韩联社报道，今年首次登陆韩国的第12号台风«奥麦斯»24日已离去，虽属小型台风，但给多地带来强风暴雨，造成南部地区多处公路被淹。

    据报道，奥麦斯中心气压996百帕，最大风速为每秒18～19米。受其影响，韩国南部地区出现强降雨天气，庆尚南道泗川市三千浦降雨量达202.5毫米，巨济市长木面为183.5毫米，固城郡为166毫米，釜山市金井区为158毫米。

    位于台风路径右侧的釜山市当天接到110多起受灾报告，33条道路限行，东区一公寓的33名居民紧急避难；巨济市长木面一条公路的双向两车道完全被泥沙覆盖；全罗南道提前疏散1.2多万居民。

    前一天，济州机场取消75个航班，釜山金海机场取消10余个航班，光州机场取消3个航班。木浦市至济州道、仁川市至白翎岛、釜山市至济州道等8条航线的15艘客轮停运，数千艘渔船和船舶回港避风。智异山等17个国立公园的422条生态探访路关闭。

    奥麦斯当天上午6时在东部海域郁陵岛西南方向60公里处转变为温带气旋。

    据韩国气象厅预测，在从西海靠近的低气压影响，西海岸、济州、全南地区将持续降雨，降雨量最多将达200毫米。

    韩国灾难本部方面表示，截至目前没有接到人员伤亡报告，具体受灾情况有待进一步调查。


    标签:
    国际 韩国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!