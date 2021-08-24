台风“奥麦斯”致韩国多地出现强降雨

哈通社/首尔/8月24日 —— 据韩联社报道，今年首次登陆韩国的第12号台风«奥麦斯»24日已离去，虽属小型台风，但给多地带来强风暴雨，造成南部地区多处公路被淹。

据报道，奥麦斯中心气压996百帕，最大风速为每秒18～19米。受其影响，韩国南部地区出现强降雨天气，庆尚南道泗川市三千浦降雨量达202.5毫米，巨济市长木面为183.5毫米，固城郡为166毫米，釜山市金井区为158毫米。

位于台风路径右侧的釜山市当天接到110多起受灾报告，33条道路限行，东区一公寓的33名居民紧急避难；巨济市长木面一条公路的双向两车道完全被泥沙覆盖；全罗南道提前疏散1.2多万居民。

前一天，济州机场取消75个航班，釜山金海机场取消10余个航班，光州机场取消3个航班。木浦市至济州道、仁川市至白翎岛、釜山市至济州道等8条航线的15艘客轮停运，数千艘渔船和船舶回港避风。智异山等17个国立公园的422条生态探访路关闭。

奥麦斯当天上午6时在东部海域郁陵岛西南方向60公里处转变为温带气旋。

据韩国气象厅预测，在从西海靠近的低气压影响，西海岸、济州、全南地区将持续降雨，降雨量最多将达200毫米。

韩国灾难本部方面表示，截至目前没有接到人员伤亡报告，具体受灾情况有待进一步调查。