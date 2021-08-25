法国卫生监管部门建议接种第三剂疫苗

哈通社/巴黎/8月25日 —— 据中新社报道，当地时间24日，法国新冠肺炎累计确诊病例接近665万例。法国卫生监管部门当天推出第三剂新冠疫苗接种意见。

根据官方疫情数据，法国24日单日新增确诊病例24853例，累计确诊病例接近665万例，为6649630例。法国累计死亡病例现为113788例，新增死亡病例153例。法国住院患者人数现为11066人，重症患者人数2211人。

法国卫生监管部门24日推出第三剂新冠疫苗接种意见。卫生监管部门建议扩大有资格进行第三剂疫苗接种的人群适用范围，但指出未来数周的优先事项仍是增加疫苗接种覆盖率，特别是为接种覆盖率仍然不足80%的80岁以上年龄段人群加快接种。

卫生监管部门的意见认为，在完成接种两剂辉瑞、莫德纳、阿斯利康等疫苗的人员，可以在完成接种6个月后接种第三剂疫苗。按照法国官方此前计划，9月将开始为高危人群接种第三剂疫苗。

法国卫生部长韦朗宣布，从9月1日起最脆弱人群将注射第三剂新冠疫苗以加强防护，然后第三剂疫苗的注射将扩展到65岁以上人群和高风险人群，«总共将有1800万人接种第三剂疫苗»。



由于法国夏季假期即将结束，学校将开启新学年，不少人从度假地返回工作地，引发一些民众对新一轮感染病例大幅增加的担忧。法国政府发言人阿塔尔表示，目前法国疫情仍然稳定，但未来数日住院患者人数仍将增加。他还透露，法国老年护理机构中85%的专业护理人员已经接种疫苗。

根据法国官方数据，法国目前已有4778万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口的70.9%；已有4204万人完成两剂接种，约占法国人口的62.4%。