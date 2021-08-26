欧安组织议会召开会议会议讨论阿富汗局势

哈通社/努尔苏丹/8月26日--欧洲安全与合作组织议会主席玛格丽特·索德费尔特26日主持召开阿富汗局势问题会议。

塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦议会领导人、欧安组织驻以上国家办事处代表，以及欧安组织预防冲突中心代表出席了以线上形式召开的会议。

与会者围绕当前阿富汗局势，讨论了中亚地区安全可能面临的威胁。

会议期间，欧安组织议会大会副主席、哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫谈到了在议会授权范围内制定措施，以恢复阿富汗人民的信心问题。 他表示，众所周知，随着国际联军从阿富汗撤出，阿富汗人民对未来的不确定性越来越大。

中亚国家对阿富汗难民大规模外流期间该地区的不稳定，以及激进分子的集中可能性表示了担忧。

副议长指出，哈萨克斯坦正在参与稳定阿富汗局势工作。 他表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫根据联合国的申请做出决定，允许联合国将其在阿富汗援助机构的工作人员临时转移至阿拉木图。目前，为联合国阿富汗援助团(UNAMA)工作人员的工作和生活创造了必要条件。

最后，与会者建议，需要不断监测阿富汗局势对欧安组织地区安全的影响。

【编译：阿依波塔】