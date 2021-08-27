惠誉：哈萨克斯坦银行业信贷质量稳定性高于预期

哈通社/努尔苏丹/8月27日--国际评级机构惠誉25日发布报告称，疫情开始以来，哈萨克斯坦银行业信贷质量稳定性高于预期，但部分银行资产负债表仍留存前期累积的不良贷款。

哈银行业减值贷款占贷款总额的平均比率处于17%的高位，较疫情之前的2019年年底仅下降300基点。减值贷款比率降低的主要原因是哈人民银行等银行追偿部分贷款，以及ATF银行完成不良资产转移。

据哈央行发布数据，截至2021年7月1日，哈银行业贷款余额中，总体不良贷款率（逾期90天以上贷款）为4.77%。不良贷款率最高的银行为第一哈德兰艾草银行，达到17.28%。

惠誉指出，良好的资产结构、较强的计提拨备前盈利能力和充足的资本储备，使多数银行增强应对亏损的能力。仍有部分银行减值贷款与自有资本比例相对较高，资本充足率和计提拨备前盈利能力弱于行业平均水平。预计2021年下半年哈银行业盈利能力趋于疲弱，但近期仍将保持较好水平。

惠誉认为，目前，哈银行专注于高盈利和多样化的零售贷款业务，扩大净利息差，推动交易业务收入增长。2021年二季度，银行业净利息差从一季度的6%扩大至6.3%。由于贷款拨备支出较低（0.3%）和信贷规模快速增长，二季度哈银行业净资产收益率（ROE）平均指标达到创纪录的37%。

截至2021年7月1日，哈银行业共有23家二级银行。