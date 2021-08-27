外交部长会见全面禁止核试验条约组织筹备委员会执行秘书

哈通社/努尔苏丹/8月27日-- 据外交部新闻消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德27日会见到访的全面禁止核试验条约组织筹备委员会执行秘书罗伯特·弗洛伊德。

消息称，这是罗伯特·弗洛伊德当选为全面禁止核试验条约组织筹备委员会执行秘书之后的首次出访。

特列吾别尔德重申哈萨克斯坦坚定致力于加强禁止核试验制度、建立无核武器世界和使《全面禁止核试验条约》（CTBT）尽快生效的政策。执行秘书从哈萨克斯坦开始其出访和关闭30周年之际访问塞梅核试验场具有象征意义。这也恰逢即将到来的 8 月 29 日禁止核试验国际日和中亚无核武器区建立15周年。

弗洛伊德就哈萨克斯坦向全面禁止核试验条约组织工作提供的支持表示了感谢，并指出了哈萨克斯坦在核裁军领域的重要作用，表示希望通过条约国的共同努力，实现无核武器世界的目标。

双方还讨论了合作的热点问题。

根据会谈结果，双方通过了联合声明，重申了对核裁军和防扩散的承诺。 其中包括呼吁所有国家继续遵守暂停核试验，并签署和/或批准旨在维护国际和平与安全的《全面禁止核试验条约》。

【编译：阿依波塔】