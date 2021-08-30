联合国秘书长再次呼吁八个特定国家批准《全面禁核试条约》

哈通社/纽约/8月30日 —— 据联合国新闻处消息，8月29日是“禁止核试验国际日”。联合国秘书长古特勒斯在为纪念这一国际日而发表的致辞中再次敦促那些尚未批准《全面禁止核试验条约》的国家毫不拖延地批准该条约。他特别敦促八个特定国家批准这一条约，因为只有他们批准，条约才能生效。

《全面禁止核试验条约》于1996年9月10日在联合国大会获得通过。迄今为止，共有185个国家签署了《全面禁试条约》，170个国家批准了该条约。但是，《全面禁试条约》的生效，必须得到八个拥有显著核能力、但尚未加入该条约的国家批准，这八个国家包括中国、朝鲜、埃及、印度、伊朗、以色列、巴基斯坦和美国。

古特雷斯在致辞中表示，这八个国家肩负着特殊的责任。与此同时，所有国家都应维持或采取暂停核爆炸的做法。

2009年12月2日，联合国大会一致通过决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。由哈萨克斯坦与众多提案国和联合提案国共同发起的这一决议旨在纪念1991年8月29日哈萨克斯坦塞梅核武器试验场——即苏联境内最大核试验场关闭。这处核试验场进行过450多次核试验，其关闭标志着核试验不受限制的时代终结。此后不久，各国便开始就《全面禁止核试验条约》进行谈判，该条约在五年后获得通过。

重申禁止一切核试验承诺

古特雷斯在致辞中指出，今天是塞梅核试验场关闭30周年。在该试验场关闭后的三十年中，我们见证了禁止核试验规范的逐步发展。《全面禁核试条约》禁止任何国家在任何地点进行一切爆炸性核武器试验，遏制了核军备竞赛，对发展新的核武器形成强力制约。但《全面禁核试条约》的潜力尚未充分发挥，因为该条约尽管几乎为各国所普遍接受，但尚未生效。

古特雷斯表示，核试验造成深重的人类苦难和严重的环境损害，给受影响地区居民的健康带来可怕的后果。许多人搬离祖传土地，生活和生计受到干扰。原始的环境和生态系统遭到破坏，恢复过程至少需要几十年，乃至数世纪。

古特雷斯呼吁人们值此“禁止核试验国际日”重申禁止任何人在任何地点进行一切核试验的承诺。他强调，实现这一目标刻不容缓，绝无推迟的理由。