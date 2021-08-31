联合国报告：哈萨克斯坦为外国投资者提供有利条件

哈通社/努尔苏丹/8月31日-- 尽管COVID-19 大流行对世界经济产生了负面影响，但2020 年，哈萨克斯坦实现了外国直接投资净流入的显著增长。

联合国贸发会议（UNCTAD）在发布的《世界投资报告》中指出，2020年，全球外国直接投资净流入减少三分之一至 2005 年以来的最低水平，而哈萨克斯坦吸引的净外国直接投资较前一年增加了 34.9%。

新冠肺炎疫情引发的经济危机，显着改变了世界国际经贸关系格局， 这也反映在全球外国直接投资净流入中。

报告显示，去年全球经济的净外国直接投资总量下降了 35% 至 1 万亿美元，这是过去 16 年来的最低水平。

在这方面，新冠肺炎危机对经济转型国家产生了重大负面影响。 据贸发会议专家称，这组国家的外国直接投资流入量预计到2022年才开始恢复。

与此同时，据贸发会议称，通过政府的结构改革和投资政策，哈萨克斯坦在经济转型国家和内陆国家中外国直接投资净流入显着增加，这种增长由对制造业、运输、电信、金融服务、能源、采矿和其他行业投资的增长构成。

去年，流入经济转型国家的外国直接投资总额达 240 亿美元，哈萨克斯坦的为39亿美元。

同时，流入内陆国家的外国直接投资净流入为154亿美元，其中哈萨克斯坦排名第一。

贸发会议报告称，在疫情对全球经济造成负面影响的背景下，哈萨克斯坦拥有良好的外资投资环境。在国际排名中的持续高位，以及外国直接投资统计数据证实了哈萨克斯坦的高投资吸引力。

根据该报告，2021年外国直接投资流入量全球平均增长10-15%，发展中国家平均增长5-20%。

【编译：阿依波塔】