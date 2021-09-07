哈萨克斯坦外长对瑞士进行正式访问

哈通社/努尔苏丹/9月7日—据外交部新闻处7日报道，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德抵达瑞士，开始对该国进行正式访问。

访问框架内，特列吾别尔德日会见瑞士副总统兼外交部长伊格纳齐奥·卡西斯（Ignazio Cassis）。

双方表示，哈萨克斯坦和瑞士将在双边关系的所有领域发展互利的、多方面的合作。

«瑞士是哈萨克斯坦在欧洲最重要的政治和经济伙伴之一。我们在信任、相互尊重和共同优先事项的基础上建立了牢固的关系。通过在确保全球和地区安全、充满活力的贸易合作以及政治和人际关系方面建立可靠的伙伴关系，双边关系得到加强。» 特列吾别尔德说。

双方强调了哈萨克斯坦和瑞士最高级别合作关系的蓬勃发展以及双方对加强双边合作的兴趣日益浓厚，就进一步推动政府间、议会间和商业关系的发展达成共识。对此，双方特别提到了于今年11月哈萨克斯坦总统托卡耶夫即将对瑞士进行正式访问的准备工作。

在就国际问题交换意见期间，双方就有关在在联合国、欧安组织等多边机构内的合作关系进行了讨论，其中包括阿富汗局势、与中亚国家合作、水资源管理等区域问题。

根据会谈结果，双方签署了政府间关于互免持外交和公务护照人员签证，以及政府间关于外

交使团、常驻国际组织代表团和领事馆官员家属有偿就业的相关协定。

此外，当天，外交部部长还与施泰德铁路公司（Stadler Rail）、安曼集团（Ammann Group）、Sandoz、KS Genetics、Inoks Capital，以及菲利普莫里斯国际公司（Philip Morris International）等瑞士大型企业负责人举行了会面。

【编译：达娜】