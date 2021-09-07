托卡耶夫总统参访北哈州科乐收农机厂

哈通社/彼得罗巴甫尔/9月7日 —— 据总统府新闻局消息，正在对北哈州进行工作视察的托卡耶夫总统7日下午参访了位于该州的科乐收（CLAAS）农业机械制造厂。

总统参观了该农机厂生产的拖拉机、收割机和播种机，并听取了该农机厂未来发展规划报告。

托卡耶夫总统高度评价了科乐收公司的国际地位，并表示愿意与该公司开展长期合作。他强调，科乐收进入哈萨克斯坦市场是重大投资事件。

科乐收公司负责独联体国家事务的区域主管尼尔斯·罗伊奇向托卡耶夫总统介绍了未来计划在哈萨克斯坦落实的一系列投资项目。

工作视察期间，托卡耶夫总统还同在北哈州运营的外国投资公司代表举行了会面。

土耳其“YDA HOLDING”集团董事会主席阿尔斯兰·侯赛因表示，该公司在北哈州投资建设的现代综合医院已开工。他指出，医院符合国际JCI标准，拥有625个病床。

亚利桑那大学国际事务主管布兰特·怀特就该大学与霍贾巴耶夫大学（Kozybayev University）之间的合作计划进行了介绍。

托卡耶夫总统听取投资项目规划后，向投资商就哈萨克斯坦经济和地区的发展做出的贡献表示感谢。

【编译：小穆】