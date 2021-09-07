货币基金组织经济学家：将加密资产作为国家货币为时尚早

哈通社/华盛顿/9月7日 —— 据联合国新闻处消息，国际货币基金组织的两位经济学家近日发表一则博客，深入探讨了比特币等加密资产作为国家货币的可能性和风险。

他们的结论是：加密资产的基础技术优势，以及在降低金融服务价格和增强金融服务包容性方面的潜力不应被忽视，但目前将加密资产作为国家货币将带来巨大风险。

风险和成本高于潜在收益

新兴的数字形式货币有潜力成为更经济快捷的支付手段，促进普惠金融，提高支付服务供应商的抗风险能力并改善竞争，为人们开展跨境汇款提供便利。

但付诸实施却不那么简单。这需要进行大量的投资，还需要作出艰难的政策选择，例如，说明公共部门和私人部门在数字形式货币的供应和监管方面的作用。

一些国家可能有兴趣走一条捷径，即将加密资产作为国家货币。的确，许多加密资产都安全可靠、容易获取，且交易成本很低。然而，博客认为，在大多数情况下，风险和成本高于潜在收益。

加密资产价值

加密资产是私人部门以加密技术为基础发行的代币，其以自己的记账单位计值。它们的价值可能极不稳定。以比特币为例，其价值在4月达到了6.5万美元的峰值，但仅仅两个月后，其价格已跌至一半以下。

然而，比特币依然存在。对一些人来说，比特币提供了一个匿名交易的机会——无论是好是坏。对另一些人来说，比特币提供了一种实现多元化投资组合、持有投机性资产（既可能带来财富、又可能造成重大损失）的途径。

因此，从根本上说，加密资产不同于其他种类的数字货币。例如，各家中央银行正在考虑发行数字货币——以中央银行负债形式发行的数字货币。私人企业也在推进这一前沿，它们创造出了能通过手机发送的货币（在东非和中国很流行）和稳定币（价值取决于底层资产的安全性和流动性）。

将加密资产作为法币？

比特币及大多数类似的加密数字货币依然处于金融和支付领域的边缘地带，但一些国家正在积极考虑赋予加密资产法币地位，甚至将其作为第二种（或是唯一的）国家货币。

如果一种加密资产被赋予了法币地位，那么债权人就必须接受使用这种加密资产履行货币性债务（包括税收）的做法，将其视同为中央银行发行的纸币和硬币（也即«货币»）。

各国甚至可以进一步通过立法来鼓励将加密资产作为国家货币，即将其作为一种官方的货币单位（可据以表示货币性债务）以及日常买卖中的强制性支付手段。

在通胀和汇率稳定、制度可靠的国家，加密资产不太可能大行其道。家庭和企业很少有动力对某种平行于货币的加密资产（如比特币）进行定价或开展储蓄，即使它被赋予了法币或货币地位。它们的价值太不稳定，而且与实体经济无关。

即使在相对不太稳定的经济体中，使用美元或欧元等全球公认的储备货币也很可能比使用某种加密资产更有吸引力。

加密资产可能会成为无法获得银行服务的群体中的一种流行支付工具，而并不会被用来贮藏价值。人们一旦收到加密资产，就会立即将其兑换成真正的货币。

另一方面，真正的货币可能并不总是随手可得，也不容易转移。此外，有些国家的法律禁止或限制以其他形式的货币进行支付，这些可能会使人们更倾向于广泛使用加密资产。

损害宏观经济稳定

如果加密资产（如比特币）得到广泛使用，则其带来的最直接影响是损害宏观经济的稳定。如果货物和服务同时以真实货币和加密资产定价，那么家庭和企业将花费大量时间和资源来选择持有哪种货币，而不是从事生产活动。与此类似，如果税收预先以加密资产计价，而支出仍主要以本币计价，那么政府的财政收入将面临兑换风险；反之亦然。

此外，货币政策可能失去效力。中央银行无法设定外币的利率。通常，一国如果采用了某种外币作为其国家货币，那么也就«引进»了外国货币政策的信誉，其将希望本国经济（以及其利率）与外国的经济周期保持一致。而这两个目的在广泛采用加密资产的情况下都不可能实现。

结果是，国内价格可能变得极不稳定。即使所有价格都以比特币等加密数字计价，进口货物和服务的价格仍然会随着变幻莫测的市场估值而大幅波动。

金融诚信受到影响

金融诚信也可能受到影响。如果不采取强有力的反洗钱和反恐融资措施，那么加密资产就可能被用于洗黑钱、资助恐怖主义和偷税漏税，这将给一国的金融体系、财政收支、对外关系、代理行关系等带来风险。

金融行动特别工作组就如何对虚拟资产和相关服务供应商进行监管制定了一套标准，以降低金融诚信风险。但该标准尚未在各国统一执行，考虑到可能开展的跨境活动，这可能会带来问题。

法律问题

这还会进一步引起法律问题。法币地位要求相关支付手段广泛可及。然而，在许多国家，转移加密资产所需的互联网接入和技术仍然稀缺，引发了有关公平和普惠金融的问题。此外，官方货币单位的价值必须足够稳定，这才能促进其在中长期货币性债务中的使用。要改变法币地位和货币单位，一国通常必须对货币法进行复杂且广泛的修订，以避免法律制度脱节。

除此以外，银行和其他金融机构可能会受到加密资产价格大幅波动的影响。如果比特币等加密数字货币获得法币地位，那么是否还能维持对银行外币或风险资产敞口的审慎监管，这一点目前还不明确。

不利于消费者保护

此外，加密资产的广泛使用将损害消费者保护。家庭和企业可能会因价值大幅波动、欺诈或网络攻击而失去财富。虽然加密资产的基础技术被证明是非常稳健的，但是仍然可能会发生技术故障。就比特币而言，由于没有法定发行人，很难行使追索权。

生态影响

最后，挖矿所得的加密资产（如比特币）需要大量电力，以便为验证交易的计算机网络提供动力。若采用这些加密资产作为国家货币，可能会造成可怕的生态影响。

结论：寻求平衡

作为国家货币，加密资产（包括比特币）将给宏观金融稳定、金融诚信、消费者保护和环境带来巨大的风险。其基础技术的优势，包括在降低金融服务价格和增强金融服务包容性方面的潜力，不应被忽视。然而，各国政府必须在确保稳定、效率、平等和环境可持续的前提下，加大提供上述服务的力度，并利用新兴的数字形式货币。试图将加密资产作为国家货币，这一«捷径»并不可取。

发表这一博客的是国际货币基金组织金融顾问兼货币与资本市场部主任托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）和法律部总顾问兼主任罗达·威克斯-布朗（Rhoda Weeks-Brown）。