欧亚经济联盟为建立“大欧亚伙伴关系”奠定基础

哈通社/努尔苏丹/9月8日--据欧亚经济委员会官网9月6日发布消息，欧亚经济委员会一体化和宏观经济委员（部长级）格拉济耶夫当天出席第六届东方经济论坛«大欧亚伙伴关系»分论坛并作主旨发言。

格表示，欧亚经济联盟已成为大欧亚伙伴关系的核心，与全球多个国家和国际组织建立联系，与东盟签署合作备忘录，并就推动建立自贸区开展谈判。联盟已与越南、新加坡签署自贸协定，与伊朗签署向自贸区过渡的临时协定，正与中国探讨开展全方位经贸合作，欧亚经济联盟与«一带一路»倡议对接合作已取得初步成果，形成优先项目清单。联盟对进一步扩大合作持开放态度，近期拟与上合组织秘书处签署谅解备忘录，充实联盟-东盟对话机制，继续为建立大欧亚伙伴关系奠定基础。

欧亚经济委员会一体化司司长巴尔谢吉扬在发言中表示，大欧亚伙伴关系作为欧亚大陆对话平台具有重要意义，为毗邻国家探讨热点问题提供了机遇。欧亚大陆已建立了上合组织、独联体、东盟等对话机制，但现实表明，还需要一种更为全面的对话平台，越来越多的议题需要在宏观区域层面进行讨论。公共卫生是去年的主要议题，今年则重点讨论经济绿色发展议题。此外还有许多传统问题，必须兼顾地区特点和欧亚大陆利益，才能找到这些问题的最佳答案。

【编辑：达娜】