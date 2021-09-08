国务秘书出席首届青年科学家国际论坛

哈通社/努尔苏丹/9月8日—哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫8日出席由首任总统基金组织的«独立哈萨克斯坦的经营潜力：30年的形成和发展»第一届青年科学家国际论坛。

库谢尔巴耶夫在论坛全体会议上发表了讲话。他表示，独立的这些年里，在首任总统纳扎尔巴耶夫的政策下，哈萨克斯坦做出了具体而重要的决定，以确保科学领域的稳定发展，完善国家对青年科学家的支持机制。

在全国广泛推广现代科学及其成果是科技发展的重点方向之一。在此方面还有许多工作需要完成。科学、技术和创新工作须随着时间的推移而做出改变。特别是要建立国家创新体系建设和管理新机制。

国务秘书指出，根据总统的指示，为提高科学家的科学潜力，正在就提供500个实习公费以及在«青年科学家»项目内提供1000个博士生公费开展工作。

最后，库谢尔巴耶夫感谢首任总统基金组织这样一次国际活动，并表示相信论坛的工作将为国内科学的发展做出贡献。

值得一提的是，首届青年科学家国际论坛于9月8日至10日期间在阿拉木图举行，来自白俄罗斯、英国、德国、加拿大、中国、拉脱维亚、葡萄牙、俄罗斯、美国、塔吉克斯坦、土耳其、乌克兰、法国等14个国家的200多名代表参加。

【编译：达娜】