托卡耶夫总统听取江布尔州州长工作汇报

哈通社/努尔苏丹/9月9日—据总统新闻秘书别热克·瓦里在Facebook页面发布的消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日听取江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫的工作汇报。

消息称，托卡耶夫总统在电话中听取了萨帕尔巴耶夫关于消除拜扎克区紧急情况后果的相关报告。

据悉，事故导致了122处建筑受损，包括106处居民住房、12处商业设施以及4处公共设施。

目前有12家机构、23辆设备和185名工人正在参与重建工作。

萨帕尔巴耶夫表示，截至目前，已修复了62处居民住房，重建任务计划于11月10前完成。

州长还表示，正在向事故遇难人员家属提供财政援助，并正在解决受事故影响导致家庭成员失业的就业问题。此类家庭的银行贷款债务政府也已经全部偿还。

此外，国家元首了解了该州的社会经济发展情况。据悉，江布尔州的经济增长率为106.4%。根据今年1-8月的结果，该地区工业生产增长 5.4%，农业 - 3%，投资 - 19.5%，建筑 - 9%，住房 - 14%，贸易 - 4%。

萨帕尔巴耶夫表示，尽管气候恶劣和干旱，今年，该州的作物产量仍然达到了每公顷15公担。

据州长介绍，该州72.5%的人口已接种新冠疫苗。

萨帕尔巴耶夫表示，疫苗生产厂已准备好开展装瓶工作，任务将按照计划进行。

同时，据州长介绍，正在为工厂和生物安全研究所的工作人员建造住房和体育娱乐设施。

根据会谈结果，托卡耶夫总统向江布尔州州长下达了一系列指示。

【编译：达娜】