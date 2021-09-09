哈萨克斯坦驻华大使：文化交流有助加深哈中相互信任

哈通社/北京/9月9日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，9月7日上午，作为上海合作组织文化年重要活动，“同一梦想——上海合作组织国家美术作品展暨妇女儿童画展”在中国美术馆开展。

上合组织秘书处副秘书长和哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、伊朗等国驻华大使出席活动，并兴致勃勃地参观了参展作品，还与参加活动的小朋友们进行了互动。

哈萨克斯坦驻中国​特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫在接受环球网采访时指出，非常高兴能够参加展出活动，因为这是上合国家加强文化交流、各国人民拉近关系的好机会。“这样的展览应该继续举行，而且我们应该给予支持。”他说。

霍伊什巴耶夫指出，哈中两国间定期举行各种展览，包括相互举办文化节等活动。尽管相关工作因为新冠疫情而受到影响，但相信随着情况的正常化，这方面的合作很快就会恢复。

“众所周知，我们两国间建立起了战略伙伴关系。何谓战略伙伴关系？这不只是政治对话、经济交往，同时还包括文化、教育和科学领域的合作与交流。只有所有这些方面平衡发展，才是全面的战略伙伴关系。”哈萨克斯坦大使说。

他表示，哈中双方都高度重视文化-人文交流，这对两国之间和两国人民之间关系的和谐发展非常必要：“这些艺术展和各种演出的举行，增进了两国人民的相互了解。哈中作为友好邻国，可以通过文化交流更加深入彼此了解和相互信任。”