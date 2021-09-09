联合国大会主席呼吁停止核试验

哈通社/纽约/9月9日 —— 据联合国新闻处消息，联合国大会第75届会议主席沃尔坎·博兹基尔8日在联大纪念禁止核试验国际日的高级别全体会议上呼吁停止核试验。

博兹基尔说，尽管最近在推进核裁军方面取得了进展，但仍有更多工作要做。他敦促尚未签署或批准《全面禁止核试验条约》的国家毫不拖延地签署或批准该条约。

他说：“自从核武器出现以来，已经进行了2000多次核试验。尽管试验频率有所下降，但它们并没有停止。”

他指出：“这些试验会对健康和环境产生长期影响。它们摧毁了进行试验的社区。他们将许多家庭从他们的家园赶走，流落他乡。”

裁军方面的进展

博兹克尔强调联合国大会对核裁军的承诺，欢迎过去一年在新冠大流行的挑战下取得的进展。

2017年通过的《禁止核武器条约》在获得所需的50份批准书后，于今年1月生效。

美国和俄罗斯还将其被称为《新裁武条约》的削减核武器协议再延长五年，至2026年2月。

工作还在前面

然而，他强调需要做更多的工作，包括安排会议审查《不扩散条约》，会议必须不迟于2022年2月举行，以及召开自2020年4月推迟的第四次无核武器区和蒙古会议。

博兹克尔还呼吁采取行动推进1996年通过的《全面禁止核试验条约》，该条约禁止任何地方和任何国家进行任何爆炸性核武器试验。

该条约已有185个国家签署，170个国家批准，其中包括三个核武器国家。然而，它必须得到44个特定核技术持有国的签署和批准才能生效。

博兹克尔说:“我作为大会主席的任期将在几天后结束，我想借此机会呼吁尚未签署或批准《全面禁止核试验条约》的国家尽快签署或批准该条约。”

一个时代的结束

禁止核试验国际日是为了纪念1991年8月29日哈萨克斯坦塞梅试验场的关闭，在苏联时代的40多年里，450多个核装置在那里爆炸。

联合国裁军事务高级代表中满泉在会议上宣读了联合国秘书长古特雷斯的致辞。致辞表示，塞梅试验场的关闭标志着“无限制核试验时代的结束”。

古特雷斯还呼吁批准《全面禁止核试验条约》，并呼吁全球再次承诺停止核试验。