标普上调萨姆鲁克-卡泽纳国家财富基金评级

哈通社/努尔苏丹/9月10日-- 国际评级机构标准普尔当天发布消息，将哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳国家财富基金的长期和短期本外币发行人违约评级由«BB+/B»上调为«BBB-/A-3»，评级展望为«稳定»；将萨-卡基金的本国主权信用评级由«kzAA+»上调为«kzAAA»，优先不保底中期债券评级由«BB+»上调至«BBB-»。

标普认为，萨-卡基金与哈政府关系密切，一旦遇到困难，无疑将会获得额外的国家支持。萨-卡基金实际控制着包括油气在内的哈企业界所有战略资产，在哈GDP中的占比接近40%。尽管哈政府早在2015年就宣布对萨-卡基金旗下部分企业实施私有化，但在可预见的未来，哈政府不会大幅削减萨-卡基金的国有资本份额，并放松对基金的掌控。哈政府将继续积极参与萨-卡基金战略决策。未来，哈政府将继续通过优惠贷款和国家预算定期注资等形式，为萨-卡基金提供国家支持，特别是在基金旗下企业因实施国家投资项目导致财务指标恶化的情况下。

标普指出，萨-卡基金是哈政府解决经济社会问题的主要工具，这一状况未来中期不会改变。萨-卡基金参与本国新冠肺炎疫情防控工作即为例证，包括与国际疫苗生产商合作，开展疫苗本地化临床试验、生产和分配等工作。

标普表示，萨-卡基金评级展望为«稳定»，与哈国家主权信用评级展望相同。萨-卡基金的评级与展望将随着哈主权信用评级变化而变化，一旦主权信用评级下降，基金评级也将随之下调。如果哈政府的干涉行为导致基金面临财务压力，或哈政府在未来12-24个月减少对基金或其他国有机构支持力度，标普将会下调萨-卡基金信用评级。