副总理对江布尔州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/9月10日--哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫率领的政府代表团对江布尔州进行了工作视察。

副总理对江布尔州拜扎克县军火库爆炸事件后的恢复工作进行了了解。截至当前，62座独立建筑的维修工作已完成。

江布尔州丝绸之路村启动了150座学校的建设工作。此外，吾什布拉克和巴扎尔拜村学校也通过赞助形式完成了维修工作。

视察框架下，副总理访问了Super Pharm公司。江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫表示，该州的药品产量正在增长，口罩日产量为6万只，年产1500 万件医疗器械。

该州最大的项目之一是 «Amir and D» 制药生产综合体。 该工厂每年将生产 1500 万个新冠快速检测试剂和其他医疗产品。

同时，对肿瘤中心的建设情况也进行了了解。 目前，肿瘤中心的内部已完成90%，外部已完成95%的装修工作。 药房将配备符合国际标准的技术设备。

托赫詹诺夫还参观了通过个人投资建设的«Arai-Elite»文理中学，有1400名学生在该校接受免费教育，并深入学习数学和英语。

另外，副总理访问了«老塔拉兹» 历史和民族文化综合体。

【编译：阿依波塔】