托卡耶夫总统会见北马其顿外交部长

哈通社/努尔苏丹/9月10日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统10日在总统府会见到访的北马其顿外交部部长布亚尔·奥斯马尼。

总统指出，北马其顿外长的此访对推动两国合作具有重要意义。

“两国在进一步推进相互合作，其中加强经贸、投资和人文领域有着巨大的合作前景。因此，我们应充分利用这一潜力，加深两国之间的合作发展。此外，我相信双方还将在国际组织框架下建立互利合作。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统向泰托沃市新冠医院火灾事故遇难者家属表示慰问。

会谈中，双方还就阿富汗局势深入交换了意见。

托卡耶夫说：“我们在阿富汗问题上的立场是明确的。我们认为，在这样一个转折点，国际社会对阿富汗不应置之不理，而应给予援助和支持。我们希望阿富汗新成立的临时政府具有包容性，尊重各民族和社会政治力量的利益。我们希望阿富汗现任政府履行保护人权、妇女和儿童权利的义务，采取切实措施，保护国际社会免受恐怖主义、贩毒等对全球和地区安全与稳定的威胁。哈萨克斯坦政府愿意与阿富汗政府建立建设性的商业关系，特别是在贸易和人道主义领域的合作。因为，两国在上述领域有着传统的机密合作。”

托卡耶夫总统强调了保障在阿富汗境内哈萨克斯坦公民安全的重要性。此外，总统还向北马其顿外长介绍了哈萨克斯坦政府从阿富汗撤离哈萨克斯坦公民和哈萨克族侨胞，以及联合国阿富汗援助团工作人员的措施。

北马其顿外长就托卡耶夫总统的热情接待表示了感谢。他指出，双边建交30周年之际进行的此次访问具有象征性意义。

“我相信，此访将两国之间合作关系提高至新的水平。我们希望进一步加深和加强双边合作。”奥斯马尼说。

【编译：小穆】