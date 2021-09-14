参议院议长会见欧安组织新闻自由问题代表

哈通社/努尔苏丹/9月14日—据参议院（议会上院）新闻处消息，议长玛吾林·阿什姆巴耶夫14日会见欧安组织新闻自由问题代表特蕾莎·里贝罗。

会上，议长表示，哈萨克斯坦有兴趣推动欧安组织包括保障言论自由在内的安全领域的主要方向。

议长称，欧安组织《阿斯塔纳宣言》的问世已满十年。 文件明确了欧洲大西洋和欧亚安全共同体的不可分割性。哈萨克斯坦始终关注欧安组织通过的三个主要安全领域的重要性，包括军事政治、经济环境和人道主义。因此，哈萨克斯坦特别注意确保言论和新闻自由。

议长还指出，哈萨克斯坦正在为进一步改善公民的言论自由权开展系统化的工作。对此，他还指出，正在为国内媒体的现代化和有竞争力的哈萨克斯坦的媒体发展创造条件，制定了大众媒体等法案，并通过了《公民权利和政治权利国际公约》、《世界人权宣言》以及欧安组织和教科文组织的其他文件。

会谈中，他们还谈到了托卡耶夫总统在«倾听人民声音的国家»概念框架下发起的体制改革。议长表示，议会在实施这些改革方面发挥着重要作用。

议长还表示，全球数字媒体环境的发展已成为保障言论自由的关键因素。现代媒体技术及其发展，一方面开辟了新的机遇，另一方面也带来了各种挑战。在此方面，国际社会应当积极主动地有效解决这些问题。

会谈最后，参议院议长表示相信特蕾莎·里贝罗的访问将进一步加强哈萨克斯坦与该组织之间的合作水平，为双边关系注入新的动力。

【编译：达娜】