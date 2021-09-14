联合国：十多亿美元认捐是国际社会对阿富汗人民财政承诺的巨大飞跃

哈通社/纽约/9月14日 — 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯对今天在日内瓦举行的认捐会议上各方向阿富汗人民做出的重大财政承诺表示欢迎。在这次会议上，认捐承诺数额超出了紧急呼吁所要求的6.06 亿美元约一倍。

古特雷斯说：«今天，我们已经清楚地听到了超过 10 亿美元的认捐……这代表着国际社会对阿富汗人民的财政承诺的巨大飞跃。»

联合国负责人道主义援助的副秘书长格里菲斯在会议闭幕时证实，各方已承诺总额超过 12 亿美元的人道主义和发展援助，即涵盖了今天的呼吁，也包括了区域应对行动。

生命线

早些时候，古特雷斯在这次会议上呼吁国际社会支持阿富汗1100 万人的紧急援助需求。他指出，即使在上个月塔利班接管造成的不确定性之前，阿富汗人就已经陷入了世界上最严重的危机之一。

他说：«阿富汗人民需要一条生命线。在经历了数十年的战争、苦难和不安全之后，他们可能面临着最危险的时刻。现在是国际社会与他们站在一起的时候了。»

随着需求急剧增加，古特雷斯强调了对人道主义准入的担忧。他指出，阿富汗新的当权者已承诺合作，«以确保向阿富汗人民提供援助。我们的员工和所有援助人员必须能够在不受骚扰、恐吓和怀有恐惧的情况下安全地完成他们的重要工作。»

他进一步指出，二分之一的阿富汗人不知道自己的下一顿饭在哪里，«到这个月底，许多人可能会吃光食物，而冬季已经临近。»

人权问题备受关注

联合国今天发出的紧急募捐呼吁旨在为阿富汗人提供粮食、挽救生命的干预措施和基本医疗保健。与此同时，在新当权者的控制下，国际社会对阿富汗妇女的权利受到威胁表示深切关注。

人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特 (Michelle Bachelet) 今天在日内瓦举行的人权理事会会议上强调了阿富汗人道主义和经济危机的严重程度。

她指出，阿富汗已经进入了«一个新的危险阶段»，而许多阿富汗人也«深切关注他们的人权，尤其是妇女、各族裔和宗教社区»。

人权高专办上周已发出警告，称对和平抗议者使用了鞭子、警棍和实弹；未经授权的集会已被禁止，电信公司已被告知在喀布尔特定地区屏蔽手机接入互联网。

秘书长在日内瓦高级别会议上提到了这些关切，他同时强调阿富汗人民需要粮食、挽救生命的干预措施和基本医疗保健。

他强调，«强大的机制»已经建立起来，以协调以人权为基础的人道主义努力。

来自塔利班的保证

负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲斯 (Martin Griffiths)同样强调了联合国支持阿富汗人民并保护该国人民在过去 20 年中取得的«来之不易的成果»的决心。他表示，他已收到塔利班领导人的书面保证，允许援助工作继续进行。

这些保证是在他上周于喀布尔与塔利班临时领导人会面之后做出的。他敦促该国的新统治者尊重人权并为人们获得援助提供便利。

格里菲斯指出，妇女和女童应该获得教育，以及«像世界其他任何地方的人们一样»获得其他权利和服务。

他进一步透露，塔利班的书面承诺包括消除联合国人道主义项目«当前和以前面临的障碍»。

紧急救济协调员解释说，援助人员也将受到塔利班的保护，联合国房舍的不可侵犯性也将受到保护。他还表示，他们就符合该国的宗教和文化价值观的妇女权利和言论自由达成了一致。

担心更多人流离失所

联合国难民事务高级专员格兰迪从喀布尔通过远程方式发表讲话时强调，阿富汗 350 万流离失所者的需求水平很高，而且他们可能遭受更大的苦难。

他说：«如果你从当前危机的角度来看，我担心服务的崩溃，以及已经处于风险中的经济，再加上暴力和紧张局势的加剧，可能会导致更多人在阿富汗国内外流离失所。这种状况可能很快就会发生。»

格兰迪进一步指出，如果资金很快到位，可用于扩大对在国外流离失所的弱势阿富汗人的帮助，并强调需要为新冠疫苗接种运动和重新安置计划提供财政支持。

保护妇女和女童

作为援助阿富汗募捐呼吁的一部分，联合国人口基金正在寻求近 3000 万美元，以应对阿富汗妇女和女童的紧迫需求。

这笔资金将用于满足全国约 160 万弱势妇女和女童的生殖健康和保护需求。

人口基金执行主任加奈姆在会议上发表讲话时强调，阿富汗妇女和女童绝不能被抛弃。

她说：«我今天要传达的信息是：我们必须坚强地站在一起，保护阿富汗妇女和女孩的基本权利、自由和生命，不要让 20 年来之不易的成果在她们眼前被侵蚀。»

«无论是宗教信仰还是政治都不能被用来作为限制妇女充分参与社会各个方面的理由。»

在当前困扰该国的危机中，人口基金继续通过 200 个家庭保健所和保护中心提供服务。

该机构表示，政局不稳和持续动荡，加上国际捐助者资金暂停，已经扰乱了人们获得救生医疗保健的机会。人口基金警告说，进一步减少对教育、卫生和社会服务的支持，将产生毁灭性的后果。

世界粮食计划署表示，当前的危机源于数十年的冲突和缺乏发展复原力。

粮食署执行主任比斯利说：«阿富汗经历了连续的干旱、多年的冲突、新冠疫情、经济恶化和现金短缺。事实上，今年已经损失了 40% 的小麦收成，这还只是问题的一小部分。»

拯救农村生计

与此相关的是，联合国粮食及农业组织负责人强调迫切需要保护农村生计并避免大规模流离失所。

粮农组织总干事屈冬玉呼吁为阿富汗的下一个小麦收成提供资金，让农场动物保持活力，并避免该国本已严重的人道主义危机进一步恶化。

他说：«在冬季之前帮助阿富汗农民的机会之窗已经非常狭窄。至关重要的是立即扩大和加快支持。如果没有紧急和快速的援助，农民将错过这个刚刚开始的关键的种植季节。»

粮农组织寻求获得3600 万美元，以加快对农民的支持，并确保他们不会错过即将到来的冬小麦种植季节。

大约 350 万依赖农业为生的阿富汗人将在年底前获得援助。