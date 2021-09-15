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    20:48, 15 9月 2021 | GMT +6

    韩国首都圈新冠肺炎感染病例创疫情以来最高水平

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    哈通社/首尔/9月15日 —— 据韩联社报道， 韩国中央防疫对策本部15日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例2080例，累计确诊27.7989万例。

    据报道，单日新增病例较前一天大增583例，时隔6天再次超过2000例。这是因为周末检测人数减少的影响不再，确诊病例重新反弹。值得关注的是，首都圈单日社区感染病例新增1650例左右，创下疫情以来最高水平，占全国的80%以上。由于首都圈疫情很可能借中秋假期返乡人潮波及全国各地，防疫部门正在谋求应对之策。

    当天新增病例中社区感染病例2057例，其中首都圈1656例（80.5%），非首都圈401例（19.5%）。境外输入性病例23例，其中5例在入境检疫过程中确诊，18例在入境后隔离期内确诊。

    当天新增13例死亡病例，累计死亡2380例，平均致死率0.86%。治愈并解除隔离的病例累计24.9833万例，接受隔离治疗的患者为2.5776万例。迄今共有1383.9091万人次接受病毒检测，其中1264.6982万人次呈阴性，91.412万人次的结果待出。

    另外，对策本部当天从累计确诊病例数据中减去了8月8日误报的1例病例。


    标签:
    国际 韩国 黄金储备 新型冠状病毒
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