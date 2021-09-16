纳扎尔巴耶娃：哈萨克斯坦一直被公认为负责地区和平与安全的国家

哈通社/努尔苏丹/9月16日--欧亚媒体论坛组织委员会主席达丽哈·纳扎尔巴耶娃在第17届论坛开幕式上发表讲话。

纳扎尔巴耶娃表示，今年是哈萨克斯坦独立的30周年，对我国而言具有特别意义。独立的30 周年是和平的30年、创建的30年和现代国家和民间社会机构成立的30年。 30 年前，苏联的解体成为了新的独立国家建立的缘由。这些年，兄弟国家的发展路程各不相同，发展方向和速度都存在很大的差异。“我认为，过去30年的历史证明，在一个尚未形成稳定的政治、社会、经济制度、公民文化，以及发展轨迹的发展中国家，一切取决于国家领袖的意志。 ”

她表示，在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的带领下，哈萨克斯坦在短短的历史时期内，走过了实现真正独立、国家主权、建立成熟的现代经济和充满活力的社会领域的道路。这一切都并不容易。哈萨克斯坦正在解决所有困难和问题，向前发展。

纳扎尔巴耶娃认为，如今的哈萨克斯坦是一个在世界政治和中亚地区都具有积极地位的国家。

«在过去的 30 年里，哈萨克斯坦一直被公认为负责地区和平与安全的国家。 在困难时期，我们总会向兄弟国家伸出援手，共享了食品、粮食、燃料和设备。 我们都非常担忧阿富汗局势的发展。 阿富汗问题的解决与阿富汗的和平发展多次成为了我们论坛的焦点。»她说。

在这方面，她表示相信本届欧亚媒体论坛将成为对话和相互理解的重要平台。

【编译：阿依波塔】