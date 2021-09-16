集安组织峰会签署一系列重要文件

哈通社/杜尚别/9月16日 ——集体安全条约组织峰会9月16日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

根据会议结果，出席会议的各成员国元首签署了以下重要文件：

• 关于在集体安全条约组织成员国境内临时部署集体安全部队相关事项的管辖权和法律援助协议；

• 集体安全条约组织部队的联合后勤和医疗支持协议；

• 关于对集体安全条约组织 2007 年 10 月 6 日签署的维和活动协议进行补充修改议定书；

• 集体安全条约组织集体安全理事会 “关于集体安全条约签署30周年和集体安全条约组织成立20周年的行动计划”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织受保护的多业务通信系统方案”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织秘书长维和问题特别代表”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织国家间军事经济合作委员会主席”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织联合参谋部领导人”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织2020年预算执行情况报告”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织2022年预算”的决定；

• 集体安全条约组织集体安全理事会“关于集体安全条约组织例行会议举办时间和地点，以及轮值主席国”的决定；

据此前报道，托卡耶夫总统16日出席了集体安全条约组织集体安全理事会会议，并发表了讲话。